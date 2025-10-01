Avellino, benedizione degli animali a San Ciro per la festa di San Francesco d’Assisi

In occasione della festa di San Francesco d’Assisi, patrono degli animali, la Chiesa di San Ciro di Avellino organizza una speciale benedizione per gli amici a quattro zampe. L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre, subito dopo la Santa Messa delle ore 18.
L’iniziativa, realizzata con la partecipazione di Padre Luciano e Don Antonio, invita chiunque possieda un animale domestico a portarlo in Chiesa per ricevere una benedizione e un momento di preghiera, amore e gratitudine verso le creature che condividono con noi la vita di ogni giorno. Un’occasione per celebrare la relazione tra esseri umani e animali e augurare loro salute e felicità.
