Solofra (AV) – Si scaglia contro i Carabinieri durante un controllo: 48enne arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Nel pomeriggio di ieri, a Solofra, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della locale Compagnia, nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno proceduto al controllo di un’autovettura.

Fin da subito, l’automobilista ha manifestato insofferenza, rivolgendo ai militari frasi offensive e minacciose, arrivando persino a dichiarare l’intenzione di recarsi sul raccordo autostradale per compiere gesti omicidiari nei confronti di automobilisti in transito.

Nonostante i ripetuti inviti alla calma, l’uomo ha aggredito fisicamente gli operanti. Solo la prontezza di riflessi del militare colpito (che fortunatamente ha riportato lesioni non gravi) e il tempestivo intervento dei colleghi hanno impedito conseguenze più gravi.

Bloccato e scongiurata la possibilità di ulteriori gesti inconsulti, il 48enne è stato tratto in arresto, ritenuto responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinanzi al Giudice per il rito direttissimo.