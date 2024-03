AVELLINO. Forza Italia: Crescita e coesione. Video

Presso l’Hotel De la Ville ad Avellino, oggi è stato inaugurato il primo incontro del Coordinamento Provinciale di Forza Italia, segnando un passo cruciale nel consolidamento politico del partito nel capoluogo. La riunione ha visto la partecipazione dell’Onorevole Fulvio Martusciello, Coordinatore Regionale ed Eurodeputato, insieme a figure di spicco come Anna Maria Vittoria Vecchione, Coordinatrice Cittadina, Alessia Castiglione, Coordinatrice Regionale, e Carmine De Angelis, Coordinatore Provinciale.

L’obiettivo primario delineato durante l’incontro è stato quello di radicare Forza Italia sul territorio avellinese. Vecchione ha sottolineato l’importanza di questo passo dichiarando: “Cominciamo da Avellino. Forza Italia deve radicarsi sul territorio, e ciò inizia con l’insediamento del coordinamento provinciale, preludio all’istituzione di dipartimenti specifici che seguiranno questa convocazione”.

De Angelis ha ribadito la prospettiva strategica del partito, evidenziando il contesto politico imminente con il dopo-congresso e le elezioni europee in giugno, oltre alle elezioni amministrative locali. In particolare, ha posto l’attenzione su comuni chiave come Montoro, Mercogliano e Mirabella, sottolineando l’importanza di presentare un’alternativa all’attuale amministrazione.

In merito alle prossime elezioni amministrative ad Avellino, De Angelis ha espresso la necessità di individuare una figura in grado di rappresentare al meglio le aspirazioni della coalizione: “Stiamo lavorando per giungere a una sintesi. Vogliamo essere un’alternativa credibile e valida”. Tale visione è stata condivisa da Martusciello, che ha enfatizzato l’importanza di radicare il partito sul territorio e di trovare la soluzione migliore per rappresentare efficacemente gli interessi della città.

Nella scelta del candidato sindaco, si punta a coinvolgere attivamente gli alleati e ad adottare un approccio partecipativo. Martusciello ha concluso affermando: “Ragioneremo insieme agli alleati, trovando soluzioni condivise e partecipate”.

L’incontro ha dunque segnato un momento significativo per Forza Italia ad Avellino, evidenziando la determinazione del partito nel costruire una presenza solida e coesa sul territorio, con l’obiettivo di offrire un’alternativa credibile e dinamica per il futuro della città.

(Francesco Piccolo)