QUADRELLE (AV). Associazioni “Corso Pratico di Diritto” e “Includream” donano un menu in braille al ristorante Issara

Il Ristorante Issara si arricchisce di un nuovo elemento inclusivo grazie alla donazione di un menu in braille da parte delle associazioni “Corso Pratico di Diritto” e “Includream”. L’iniziativa è stata promossa personalmente dall’avvocato Masì Filomena, co-fondatrice e Inclusion & Diversity Manager delle due associazioni. La donazione rappresenta un passo importante verso la promozione dell’inclusione e della sostenibilità.

La consegna del menu è stata effettuata dai piccoli Salvatore e Diego, accompagnati dalla loro nonna Carla, simbolo tangibile del coinvolgimento di tutte le generazioni nei temi cruciali della nostra società. Questo gesto non solo facilita l’accesso alla ristorazione per le persone non vedenti, ma dimostra anche l’importanza di costruire una società più inclusiva e consapevole delle esigenze di tutti i suoi membri.

L’avv. Masi dichiara “Siamo entusiasti di contribuire all’accessibilità e all’inclusività attraverso questa donazione al Ristorante Issara. Riteniamo che l’inclusione debba essere parte integrante di ogni comunità, e il settore della ristorazione non fa eccezione. Con questo gesto, speriamo di ispirare altri a abbracciare la diversità.”

Il ristorante Issara accoglie con gratitudine questa preziosa iniziativa e si impegna a garantire un’esperienza culinaria accessibile a tutti i suoi ospiti, promuovendo valori di accoglienza, diversità e rispetto reciproco.