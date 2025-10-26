CALCIO PROMOZIONE. Baiano sconfitto di misura ieri dalla Marchesa 2018: decide un rigore di Amoroso

Sconfitta di misura per il Baiano, che cade in trasferta anche sul campo della Marchesa 2018 con il punteggio di 1-0, nella gara disputata sabato pomeriggio e valida per la settima giornata del campionato di Promozione Campania – Girone C.

A decidere l’incontro è stato un calcio di rigore trasformato da S. Amoroso al 45’ del primo tempo, episodio che ha spezzato l’equilibrio di una partita intensa e ben giocata da entrambe le squadre.

Il Baiano ha provato a reagire nella ripresa, costruendo alcune buone occasioni ma senza riuscire a concretizzare. La Marchesa, dal canto suo, ha difeso con ordine e grinta il vantaggio, portando a casa tre punti preziosi per la propria classifica.

Per la formazione baianese si tratta du una vera e propria crisi di risultati, sei sconfitte e una sola vottiria. Nonostante la sconfitta, la prestazione resta incoraggiante: la squadra ha mostrato compattezza e carattere, ma ha pagato caro un singolo episodio.

Il Baiano resta così fermo a 3 punti in classifica, penultimo sopra solo al Terzigno, mentre la Marchesa 2018 sale a quota 7, rilanciandosi uscendo dalla zona calda del girone.

Il tecnico del Baiano, a fine partita, ha sottolineato l’importanza di “non abbattersi e continuare a lavorare con determinazione, perché il campionato è lungo e la squadra ha dimostrato di poter competere con tutti”.

Il prossimo turno offrirà ai granata l’occasione per riscattarsi davanti al proprio pubblico quando affronterà allo stadio Bellofatto la Savignanese.