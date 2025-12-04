Avellino Christmas Village Mercatini, spettacoli, giochi e degustazioni in Piazza della Libertà dal 6 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026

Il periodo più magico dell’anno è arrivato e tra le mete preferite degli italiani ci sono i mercatini natalizi. Artigianato, eccellenze da degustare, ma anche spettacoli, artisti di strada e concerti e degustazioni. È questa la proposta della seconda edizione dell’Avellino Christmas Village, in programma dal 6 dicembre all’11 gennaio in Piazza della Libertà.

Il progetto, firmato ed organizzato dall’Associazione Italia Eventi, è risultato vincitore di un Bando del Comune di Avellino che ha concesso il suo patrocinio. Il villaggio resterà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22, nei fine settimana e nei giorni festivi dalle ore 10 a mezzanotte.

L’inaugurazione ufficiale, in programma il 6 dicembre alle ore 18, sarà rallegrata dalla Street band di Babbo Natale e le majorette con Sound Lady.

“Torniamo ad Avellino per il secondo anno con entusiasmo per dar vita ad un grande villaggio natalizio dove poter trascorrere del tempo con le persone che amiamo. Pensiamo sempre a tutta la famiglia e a tutte le esigenze proprio per spirito di aggregazione: dai giochi e le attrazioni per i più piccoli ai prodotti ricercati e alle iniziative che appassionano i grandi. Tutti troveranno il proprio posto preferito ed un’attività per appassionarsi”, sottolinea il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.

Le attrazioni dell’Avellino Christmas Village

Tra le attrazioni più amate dai piccoli vi è la Casa di Babbo Natale, ospitata da una grande ed elegante baita, dove è possibile scattare foto, salire sulla slitta, scrivere e spedire letterine con la collaborazione degli elfi magici.

Immancabile il Teatro nazionale di burattini di antica tradizione di Mauro Apicella, il quale propone divertenti spettacoli dal vivo. Protagonista il gran burlone di Pulcinella e tanti altri burattini. Per non smettere di sognare presente l’antica Giostra Carillon, la quale permette ai piccoli di continuare a vivere la magia natalizia.

Tra un concerto e una degustazione, la pista di pattinaggio sul ghiaccio regala puro divertimento, tra luci scintillanti e musiche natalizie, a tutti i visitatori del villaggio.

Tanti laboratori per stare insieme, giocare ed imparare

Numerosi i laboratori in programma in questa edizione dell’Avellino Christmas Village. In collaborazione con l’Istituto Superiore “Paolo Anania De Luca” di Avellino sono stati organizzati laboratori artistici e di decorazione, di acquerello, di ceramica, di scultura, di origami e di tangram cinese. Di grande interesse la gara di Orienteering che si svolgerà nell’area pedonale del centro di Avellino: una sorta di caccia al tesoro per tenere in allenamento mente e corpo.

In collaborazione con l’Istituto Alberghiero IPSEOA “Manlio Rossi” di Avellino, invece, un dolce appuntamento dove i giovani allievi mostreranno la preparazione di una cake al cioccolato speziato con crema al latte e cannella.

Grazie alla Pro Loco di Avellino sarà possibile vivere, inoltre, La Grande Tombolata di Natale, un laboratorio di stampa xilografica ed un laboratorio didattico-creativo denominato “Ciak…si sogna”.

Gli spettacoli e gli artisti di strada

Saranno “Le Zampognare di Padre Pio” a fare da apripista agli innumerevoli spettacoli che si susseguiranno durante l’Avellino Christmas Village, ma sono tantissimi gli artisti che raggiungeranno Piazza della Libertà nell’arco di questo mese.

Ci sarà l’opportunità di ascoltare la musica tradizionale dell’Antiqua Giostra, la musica popolare del Gruppo Odissea Popolare, il Gruppo di musica popolare Madonna di Bagni, il Gruppo Folkloristico I Virtuosi della Tarantella, la music sound del Gruppo SMS, la musica popolare dei Vient e Terra, i Blue Street Band, la Tino Pascucci Band, la musica tradizionale de La Tarantella dell’Irpinia di Angelo Napolillo e de I Cantatiemp, il sound dei Marimba e Deejay, I Tarantellati, il coro della St. Thomas Gospel Family, il folk del Gruppo Zompa Cardillo, la band scozzese Pipe, la live music degli Anema Longa Project, la sound music dei Puccio Chiariello Trio, la musica e i balli de La Tarantella Montemaranese e i ritmi di Kristina Vicinanza Unplugged e dei Percussioniamo.

Da non perdere gli spettacoli degli artisti di strada e di animazione, tra cui la giocoleria di Lino’s e di Sir. Co’, la mascotte BrainRot, i dinosauri, le magiche bolle, la giocoleria e i trampoli di Fabiola, la comicità del prof. Trepiccione.

Il mercatino di Avellino Christmas Village

Il mercatino natalizio, come da tradizione, unisce artigiani e piccoli produttori provenienti da diverse zone d’Italia. Da loro è possibile acquistare e degustare prodotti tipici ed eccellenze locali, ma anche realizzare regali originali. Salumi e formaggi, taralli e conserve, tanti dolci, liquirizia e cioccolato. Molti gli artigiani che proporranno le loro creazioni: dagli addobbi natalizi ad oggetti di arredo, passando per borse, bijoux e altre produzioni legate al mondo degli accessori.