Avella : Simona Sorriento compie 18 anni

Oggi, 10 marzo, Simona Sorriento celebra i suoi 18 anni, raggiungendo il traguardo della maggiore età e aprendo ufficialmente un nuovo capitolo della sua vita.

Un momento speciale, ricco di emozioni, che segna l’inizio di un percorso fatto di sogni, progetti e nuove responsabilità. Per Simona è una giornata indimenticabile, vissuta circondata dall’affetto e dall’amore della sua famiglia.

È proprio la famiglia a festeggiare con grande gioia questo giorno così importante. A farle arrivare un caloroso messaggio di auguri sono mamma Franca Acierno, papà, e le sorelle Stefania e Sonia, che con orgoglio e immenso affetto vogliono celebrare questo traguardo della sua vita.

«Ti auguriamo che questo nuovo cammino sia pieno di felicità, soddisfazioni e traguardi importanti. Che tu possa inseguire sempre i tuoi sogni con coraggio e determinazione. Buon 18° compleanno, Simona».

Alla giovane festeggiata giungano i più sinceri auguri per un futuro luminoso e ricco di soddisfazioni.