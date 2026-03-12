Avella–Baiano, il wine bar “My Way by Mattia” conquista gli appassionati di vino e buona musica

“Semplice, sincero, tuo!”: è questo lo slogan con cui il wine bar My Way by Mattia accoglie amici e clienti, offrendo un’esperienza fatta di convivialità, gusto e buona musica.

Negli ultimi anni enoteche e wine bar sono diventati luoghi sempre più di tendenza, frequentati non solo dagli appassionati di vino ma anche da chi desidera trascorrere una serata piacevole in un ambiente accogliente, ideale per socializzare e incontrarsi. È proprio questo lo spirito di My Way, il locale gestito dalla dinamica e intraprendente Mattia Pecchia, situato lungo la strada provinciale che collega Avella, Baiano e Sperone.

Il wine bar propone un’accurata selezione di vini pregiati, affiancata da eccellenti long drink e da degustazioni gastronomiche con prodotti tipici del territorio. L’offerta è pensata per chi ama scoprire nuovi sapori e vivere momenti di relax in compagnia.

Ma My Way è anche molto più di un semplice wine bar. Il locale organizza infatti serate tematiche ed eventi, spesso accompagnati da musica live, che contribuiscono a creare un’atmosfera coinvolgente e raffinata.

Il risultato è un ambiente piacevole e dinamico, perfetto per trascorrere una serata con gli amici, gustare una cena leggera e lasciarsi accompagnare dalla musica che si diffonde armoniosamente nel locale.

E allora, come cantava Pino Daniele, “Yes I Know My Way”: un augurio di buon cammino a Mattia e a tutto lo staff anche dalla nostra redazione.