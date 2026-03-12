Binews lancia una nuova iniziativa: notizie e musica insieme nel pomeriggio dalle 15 alle 19

Una nuova esperienza di informazione e intrattenimento sta per arrivare per i lettori di Binews. La redazione lancia infatti una nuova iniziativa che unisce informazione e musica, offrendo la possibilità di leggere le notizie mentre si ascolta la radio del portale.

L’idea nasce dal desiderio di rendere l’informazione ancora più coinvolgente e piacevole. A partire dai prossimi giorni, durante il pomeriggio, i lettori potranno aggiornarsi sulle principali notizie del territorio e dell’attualità accompagnati da una selezione musicale che farà da sottofondo alla lettura.

Naturalmente chi non è interessato ad ascoltare la musica potrà disattivare la radio in qualsiasi momento con un semplice clic, continuando a consultare le notizie del sito come di consueto.

Il progetto punta a creare uno spazio informativo più dinamico e interattivo, dove l’informazione locale si intreccia con momenti musicali, offrendo ai lettori una nuova modalità di fruizione delle notizie.

Con il passare delle settimane, inoltre, lo spazio radio sarà progressivamente arricchito da nuovi programmi e interventi di speaker, che accompagneranno il pubblico con rubriche, approfondimenti e momenti di intrattenimento.

L’obiettivo è quello di trasformare il pomeriggio di Binews in un appuntamento quotidiano fatto di informazione, musica e compagnia, confermando la volontà della redazione di innovare il modo di fare informazione locale e di offrire ai lettori un’esperienza sempre più moderna e coinvolgente.

Un progetto che guarda al futuro dell’informazione digitale, dove notizie, radio e voce degli speaker si incontrano per creare una nuova forma di comunicazione: da leggere, ma anche da ascoltare. 🎧📰