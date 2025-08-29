Atripalda, il 1° settembre la presentazione ufficiale della Festività di San Sabino Vescovo

Atripalda (AV). Lunedì 1° settembre 2025, alle ore 16:00, presso la Chiesa di Sant’Ippolisto Martire, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Festività di San Sabino Vescovo, Patrono di Atripalda.

L’incontro, promosso dalla Parrocchia di Sant’Ippolisto Martire e dal Comitato Festa San Sabino, sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio il programma religioso e civile, le iniziative collaterali e gli aspetti organizzativi della celebrazione patronale, attesa come ogni anno dall’intera comunità atripaldese.

Gli interventi

Alla conferenza interverranno:

Don Luca Monti , Parroco di Sant’Ippolisto Martire;

i rappresentanti del Comitato Festa San Sabino ;

Avv. Paolo Spagnuolo, Sindaco di Atripalda.

L’appuntamento offrirà dunque un momento di confronto e di informazione non solo per i cittadini, ma anche per gli organi di stampa e i media locali, che potranno conoscere in anteprima i contenuti del ricco cartellone di eventi religiosi e popolari dedicati al Santo Patrono.

La Festività di San Sabino Vescovo, radicata nella tradizione e nella fede della città di Atripalda, rappresenta ogni anno un’occasione di spiritualità, ma anche di condivisione comunitaria e valorizzazione del territorio.