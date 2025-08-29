Al via al Liceo “P.S. Mancini” di Avellino il progetto #Green Living Schools: scuola, territorio e sostenibilità insieme per crescere

Lunedì 1° settembre 2025, nella sede del Liceo Scientifico “P.S. Mancini” di via De Concili di Avellino, inizieranno le attività previste dal progetto #Green living schools, inserite nel programma Scuola Viva 2021/2027, II ciclo – II annualità, promosso dall’Assessore Regionale all’Istruzione dott.ssa Lucia Fortini.

Il Liceo “P.S. Mancini” rappresenta un importante punto di riferimento socioculturale del territorio per ragazze e ragazzi che potranno beneficiare di numerose attività utili a prevenire la dispersione scolastica e a trarre significativi spunti di crescita e di orientamento personale.

L’azione progettuale mira a promuovere l’integrazione tra scuola e territorio: tante le iniziative messe in campo con le associazioni locali del CAI, LEGAMBIENTE, FIPAV, Associazione Italo-Britannica, Sistemi NextComm. Novità di questa seconda edizione è la collaborazione con l’UNPLI di Avellino che con il Modulo “Irpina’s Castles” proporrà l’apertura dei beni culturali di tre borghi Irpini: Montefusco, sabato 13 settembre – Avella, sabato 27 settembre – Gesualdo, sabato 11 ottobre. I siti interessati resteranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e i visitatori saranno guidati dagli allievi del Liceo alla scoperta dei tre magnifici borghi e dei loro beni artistico-monumentali.

Le aree di riferimento sono:

ambiente e sostenibilità con il modulo “Sustainable development laboratory” in collaborazione con Legambiente – sezione di Avellino; ambiente e territorio con il modulo “Discover Irpinia’s Mountains” in collaborazione con il CAI – sezione di Avellino; socializzazione e benessere psico-fisico con il modulo “Sport, wellness on the move… Volleyball” in collaborazione con la Federazione Pallavolo di Avellino;