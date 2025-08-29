Il Colonnello Domenico Albanese lascia il Comando dei Carabinieri di Avellino. NSC Campania : “Ha unito rigore e capacità di ascolto, modernità e sensibilità”

Profonda stima e gratitudine nei confronti del Colonnello Domenico Albanese, in procinto di concludere il suo incarico alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, viene espressa da NSC.

La Segreteria Provinciale di Avellino e la Segreteria Regionale della Campania del Nuovo Sindacato Carabinieri sottolineano “l’operato e la visione” del Colonnello, ringraziandolo per la dedizione e l’attenzione manifestate.

“Ha dimostrato – afferma la sigla sindacale – una straordinaria capacità di unire il rigore delle sue funzioni a una costante e sincera disponibilità al dialogo e, con la sua leadership, ha saputo interpretare il ruolo di Comandante con modernità e sensibilità”.

“Il Colonnello Domenico Albanese – spiegano le Segreterie – è riuscito a costruire un ponte di profonda e concreta comprensione del valore costituzionale riguardo alle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari”.

“Il suo impegno – proseguono – ha permesso di creare con le APCSM un clima di ascolto, dialogo e attenzione al benessere del personale, rappresentando un esempio virtuoso e un modello per un’Amministrazione che si proietta verso un futuro sempre più attento ai suoi carabinieri”.

“Oggi più che mai – conclude il Nuovo Sindacato Carabinieri – si tratta di valori fondamentali per la crescita e l’efficacia dell’intera istituzione: siamo convinti che l’esempio del Colonnello Domenico Albanese continuerà a ispirare un approccio di collaborazione e rispetto reciproco”.