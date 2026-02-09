Assalto al bancomat delle Poste: esplosione nella notte a Montaguto

Montaguto (AV) – Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino per individuare i responsabili dell’esplosione avvenuta nella notte ai danni dello sportello bancomat dell’ufficio postale di Montaguto.

L’episodio si è verificato intorno alle 4.15. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno immediatamente avviato i rilievi del caso, operando con il supporto degli artificieri per mettere in sicurezza l’area e accertare la natura dell’esplosivo utilizzato.

Al momento non si registrano feriti. Proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e quantificare eventuali danni.