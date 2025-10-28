Arzano, lite domestica degenera: donna arrestata per aver ferito il compagno a coltellate

Momenti di violenza in un’abitazione di Arzano, dove una donna di 47 anni è stata arrestata dai Carabinieri dopo aver aggredito il compagno al culmine di una lite scoppiata per motivi ancora in corso di accertamento.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la discussione tra i due è rapidamente degenerata. La donna avrebbe impugnato un coltello colpendo l’uomo con due fendenti al fianco, per poi morderlo tra spalla e collo e scagliargli contro un mobile e una bottiglia di vetro.

L’uomo, che si trovava ai domiciliari, è stato medicato sul posto dal personale del 118: le ferite riportate sono risultate superficiali e non tali da richiedere il ricovero in ospedale.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento, che hanno immediatamente chiamato il 112. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno bloccato la donna e sequestrato l’arma utilizzata.

La 47enne è stata arrestata con l’accusa di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio, l’ennesimo caso di violenza domestica registrato nel napoletano, è ora al vaglio della magistratura che valuterà le misure cautelari nei confronti della donna.