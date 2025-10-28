Campania, presentate le liste del Movimento 5 Stelle per le Regionali: Conte e Fico lanciano la sfida del cambiamento

Si è svolta ieri la presentazione ufficiale delle liste del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni regionali in Campania, alla presenza del leader Giuseppe Conte e del candidato presidente Roberto Fico.

Un appuntamento partecipato, che ha riunito attivisti, simpatizzanti e candidati provenienti da tutta la regione, con l’obiettivo di rilanciare il progetto politico del Movimento nel segno del rinnovamento, della legalità e della partecipazione civica.

Sul palco si sono alternati donne e uomini di diverse realtà territoriali, uniti — come sottolineato nel corso dell’incontro — da energia, passione e spirito di servizio. Tutti accomunati dalla volontà di inaugurare una nuova stagione politica, fondata sulla concretezza delle azioni e sulla tutela dei diritti dei cittadini.

Tra i candidati, non è mancato l’entusiasmo per l’avvio della campagna elettorale.

«Entrare a far parte di questa grande famiglia significa condividere valori autentici e metterli in pratica ogni giorno a difesa dei più deboli», ha dichiarato uno dei partecipanti, richiamando il principio del “Mai più gli ultimi”, da sempre cardine della visione politica del Movimento 5 Stelle.

Il programma elettorale presentato si articola attorno a temi centrali per il futuro della Campania:

• Difesa dei posti di lavoro e sostegno concreto alle imprese locali.

• Sanità pubblica efficiente e accessibile per tutti i cittadini.

• Scuole aperte tutto il giorno, concepite come spazi di crescita, inclusione e comunità.

Con la presentazione delle liste, il Movimento 5 Stelle entra nel vivo della competizione elettorale, puntando su un approccio partecipativo, costruito sull’ascolto e sul coinvolgimento diretto dei cittadini.

«La nostra campagna sarà basata sul dialogo e sulla condivisione delle idee — è stato ribadito durante l’incontro — perché solo insieme si possono rendere più vivibili i territori della nostra regione.»

L’evento segna così l’inizio di una sfida politica ambiziosa, che mira a riportare al centro della scena campana i valori fondanti del Movimento: onestà, giustizia sociale, sostenibilità e diritti per tutti.

Un messaggio chiaro, quello lanciato da Conte e Fico, per una Campania che vuole cambiare passo e ritrovare fiducia nel proprio futuro.