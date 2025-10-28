Giuseppe Conte a Napoli: “Le donne e gli uomini del Movimento 5 Stelle sono la mia forza”

NAPOLI – “Le donne e gli uomini del Movimento 5 Stelle sono la mia forza.” Con queste parole Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha espresso attraverso un post sui social il proprio ringraziamento e sostegno ai militanti e ai candidati impegnati nella campagna elettorale per le Regionali in Campania.

Nel corso della giornata, Conte ha partecipato a un incontro pubblico a Napoli, ribadendo l’orgoglio di guidare una comunità “di persone oneste, sinceramente devote a quei principi e a quei valori che ci hanno ispirato in tutti questi anni, nel combattere tante battaglie per cambiare il Paese”.

Il leader pentastellato ha invitato alla mobilitazione generale in vista del voto, sottolineando la necessità di un impegno collettivo e convinto per sostenere Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania, e la lista del Movimento 5 Stelle.

Durante l’incontro, coordinatori e candidati hanno illustrato davanti a numerosi cittadini le priorità dell’agenda programmatica, pensata — ha spiegato Conte — “non solo su ciò che manca alla Campania, ma su ciò che la Campania merita”. Un progetto politico che mira a coniugare concretezza e visione, puntando su lavoro, servizi, diritti e sviluppo sostenibile.

Nel suo messaggio, Conte ha voluto rivolgere un ringraziamento personale ai protagonisti della campagna elettorale:

“Li ringrazio uno ad uno: la loro serietà e la loro devozione sono la malta che rinsalda il patto fiduciario tra cittadini e Movimento 5 Stelle. Sono la risposta a chi non crede più nella politica, al partito del ‘sono tutti uguali’.”

Il presidente del Movimento ha poi concluso con un richiamo alla partecipazione e alla fiducia: “Questa energia, questa spinta che nasce dal basso, è ciò che ci guiderà per portare Roberto Fico al governo della Regione Campania.”

Un messaggio che unisce passione e determinazione e che rilancia, anche dal cuore di Napoli, la sfida del Movimento 5 Stelle per una Campania che vuole cambiare passo.