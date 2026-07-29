Scoppia uno pneumatico sulla Nola-Villa Literno: auto contro il guardrail, cinque feriti

Paura nella serata di ieri sulla Nola-Villa Literno, dove un grave incidente stradale ha coinvolto un’autovettura con cinque persone a bordo. L’episodio si è verificato intorno alle 20:30 nei pressi dell’uscita di Gricignano.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe perso il controllo a seguito dello scoppio di uno pneumatico. L’auto ha urtato più volte il guardrail, terminando la propria corsa al centro della carreggiata con i cinque occupanti rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, provenienti dai distaccamenti di Aversa e Marcianise. I pompieri hanno lavorato con il gruppo oleodinamico per tagliare le lamiere ed estrarre in sicurezza i feriti, affidandoli poi alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto con cinque ambulanze.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, consentendone il successivo recupero.

L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo l’arteria, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.