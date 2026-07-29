Antonio Bernardo scomparso da Mugnano del Cardinale: notte senza esito, oggi proseguono le ricerche con le squadre specializzate

MUGNANO DEL CARDINALE – Nessuna svolta dopo la notte di ricerche per Antonio Bernardo, il 32enne di Mugnano del Cardinale scomparso nel pomeriggio di ieri. Le operazioni, proseguite fino alle prime ore del mattino, non hanno portato ad alcun risultato, alimentando l’angoscia e la preoccupazione dei familiari e dell’intera comunità.

Antonio Bernardo si è allontanato dalla propria abitazione intorno alle ore 15 di ieri. La sua auto è stata successivamente rinvenuta a Baia Domizia, nei pressi di un campeggio, ma di lui nessuna traccia. Anche il telefono cellulare risulta spento, rendendo ancora più difficile ogni tentativo di localizzazione.

A destare ulteriore apprensione è anche il messaggio pubblicato sul suo stato WhatsApp prima della scomparsa, il cui contenuto ha allarmato amici e parenti. Antonio Bernardo è padre di un bambino e la sua improvvisa scomparsa ha profondamente colpito quanti lo conoscono.

Da oggi le ricerche entreranno in una fase ancora più intensa. Sul posto sono attese le squadre specializzate, che concentreranno le operazioni nelle aree più impervie e difficili da raggiungere, con il supporto di mezzi e personale qualificato, nella speranza di individuare qualsiasi elemento utile.

Le prossime ore saranno fondamentali. Familiari, amici e cittadini continuano ad attendere con il fiato sospeso una notizia che possa riportare serenità e consentire di ritrovare Antonio Bernardo sano e salvo.

L’appello è rivolto a chiunque possa aver visto Antonio Bernardo o abbia notato movimenti sospetti nella zona di Baia Domizia o lungo il tragitto percorso nel pomeriggio di ieri: ogni dettaglio, anche quello apparentemente più insignificante, potrebbe rivelarsi determinante per le indagini. Chiunque sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine, contribuendo così alle ricerche e aiutando la famiglia, che continua a vivere ore di profonda apprensione nella speranza di poter riabbracciare al più presto il proprio caro.