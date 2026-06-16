Antonio Aquino: «Non ho cercato incarichi, continuerò a lavorare per Avellino dai banchi del Consiglio comunale»

AVELLINO – Dopo il dibattito politico delle ultime settimane e i chiarimenti forniti dall’onorevole Michele Gubitosa sulla composizione della nuova amministrazione comunale, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Antonio Aquino interviene pubblicamente per chiarire la propria posizione e ribadire il suo impegno a favore della città.

In una nota diffusa alla stampa, Aquino ha innanzitutto ringraziato le numerose persone che in questi giorni gli hanno manifestato sostegno e fiducia, indicando il suo nome tra quelli ritenuti più autorevoli per ricoprire il ruolo di vice sindaco.

«Desidero ringraziare le centinaia di persone che mi hanno contattato – afferma Aquino – riconoscendo in me una figura in grado di contribuire a una reale svolta per Avellino. La mia partecipazione al Movimento 5 Stelle nasce circa nove anni fa da ideali di rinnovamento fondati sulla competenza e sulla correttezza».

L’esponente pentastellato rivendica il proprio percorso politico, ricordando di aver partecipato a quattro competizioni elettorali per il Comune di Avellino come rappresentante del Movimento 5 Stelle e di aver ricoperto negli anni i ruoli di consigliere comunale, capogruppo e vicepresidente del Consiglio.

Aquino sottolinea inoltre il consenso ottenuto alle ultime elezioni amministrative, che lo hanno visto risultare il candidato più votato del Movimento con 436 preferenze, e richiama anche il recente incarico ricevuto dai colleghi ingegneri come rappresentante nel Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino.

Nel suo intervento chiarisce di non aver mai intrapreso alcuna azione per ottenere un posto in giunta.

«Non ho sgomitato per entrare nell’esecutivo – spiega – lasciando al sindaco Nello Pizza la serenità necessaria per scegliere la squadra di governo. Se la sua decisione, che molti hanno interpretato come un mio sacrificio, può contribuire a valorizzare la presenza femminile nell’amministrazione, ne condivido pienamente lo spirito».

Da qui gli auguri rivolti alla neo vicesindaca Anna D’Aliasi, definita «cara amica», alla quale Aquino auspica il raggiungimento di importanti risultati amministrativi.

Il consigliere ribadisce poi la propria distanza dalle logiche di potere e conferma la volontà di continuare il proprio percorso politico dai banchi del Consiglio comunale.

«Resto dove il popolo sovrano ha scelto di collocarmi. Continuerò a mettere la mia esperienza al servizio della collettività e di quella voglia di cambiamento che tanti cittadini mi hanno manifestato in questi anni».

Nel documento Aquino individua anche alcune priorità per il futuro dell’amministrazione comunale: pianificazione urbana, efficientamento dei servizi, attenzione ai quartieri, sostenibilità ambientale e una visione di sviluppo condivisa con i comuni dell’area vasta.

Infine, il rappresentante del Movimento 5 Stelle lancia un messaggio chiaro alla nuova squadra di governo.

«I cittadini si aspettano risultati concreti e non possiamo deluderli. Il Movimento 5 Stelle valuterà attentamente l’azione amministrativa e i risultati che verranno raggiunti. Diversamente, non avrebbe senso il nostro sostegno all’interno del Consiglio comunale».

Una dichiarazione che conferma la volontà del consigliere di continuare a svolgere un ruolo attivo nell’amministrazione cittadina, mantenendo alta l’attenzione sugli impegni assunti dalla nuova maggioranza.