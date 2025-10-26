Altavilla Irpina (AV) – Attivato l’Osservatorio Sismico. Chiusure precauzionali di scuole, teatro e biblioteca.

A seguito delle scosse di terremoto registrate nei giorni scorsi, il Comune di Altavilla Irpina ha disposto, in via precauzionale, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, del teatro comunale e della biblioteca comunale fino alla giornata di lunedì 27 ottobre 2025. «Chiusura precauzionale di scuole, teatro e biblioteca comunale – Attivazione dell’Osservatorio Sismico e del Gruppo di Protezione Civile», recita il comunicato ufficiale.

La decisione è stata adottata «per consentire ai tecnici competenti di effettuare accurate verifiche strutturali di sicurezza sugli edifici interessati, prima della loro riapertura al pubblico». Contestualmente, è stato attivato l’Osservatorio Sismico comunale insieme al Gruppo Comunale di Protezione Civile, che «monitoreranno costantemente la situazione e assicureranno il necessario supporto operativo».

Nel comunicato si informa inoltre che presso il Comune è stata attivata una stazione di rilevamento sismico, i cui dati in tempo reale sono consultabili tramite il link ufficiale fornito dall’amministrazione. «Seguiranno ulteriori comunicazioni non appena saranno completati i controlli e sarà possibile procedere alla riapertura delle strutture in condizioni di piena sicurezza».

Il sindaco Mario Vanni ringrazia la cittadinanza «per la collaborazione e la comprensione», assicurando che «la priorità è garantire piena sicurezza per studenti, cittadini e personale».

(Andrea Squittieri)