L’APS Danilo d’Argenio protagonista su Canale 5: l’associazione presenta la sua storia a “Tu sì que vales”

L’Associazione di Promozione Sociale Danilo D’Argenio – Real Daddy è stata protagonista ieri sera, sabato 25 ottobre, su Canale 5, all’interno del celebre programma televisivo “Tu sì que vales”.

Un momento di grande emozione e visibilità per un’associazione che, in pochi anni, è riuscita a trasformare la memoria di Danilo D’Argenio – giovane amato per la sua bontà, la generosità e il sorriso – in un impegno concreto per i giovani e per il territorio.

“Essere su Canale 5, in un programma così seguito, è stato un momento che non dimenticheremo”, racconta Elio D’Argenio, presidente dell’associazione. “Abbiamo voluto condividere la nostra storia e quella di Danilo, per mostrare che anche da un dolore può nascere qualcosa di bello e utile per gli altri.”

Un’emozione condivisa anche da Elena Pacilio, vicepresidente dell’APS:

“Questo momento ci ha riempito il cuore, perché ogni volta che parliamo di Danilo è come se fosse ancora con noi. Tutto ciò che facciamo nasce dall’amore di una mamma e dal desiderio di trasformare il dolore in speranza, per dare ai ragazzi della sua città le opportunità e la fiducia che lui avrebbe voluto.”

L’associazione, senza scopo di lucro, promuove iniziative civiche, culturali e solidali che mettono al centro i giovani, la formazione e la partecipazione attiva. Tra i progetti più significativi figurano Find Your Job, che favorisce l’incontro tra giovani talenti e aziende del territorio, e Daddy’s Music Fest, il festival musicale e solidale nato per unire musica e beneficenza.

Ogni attività dell’APS è cardioprotetta, grazie alla presenza di un defibrillatore in ogni manifestazione: un gesto concreto che racconta sicurezza, attenzione e solidarietà.

L’associazione invita la stampa e la cittadinanza a partecipare alla conferenza stampa di martedì 28 ottobre alle ore 10:00 presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele II, 6 – Avellino, per raccontare l’esperienza vissuta a Tu sì que vales e condividere i prossimi progetti dell’APS.