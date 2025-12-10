ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 10 Dicembre 2025

N.S. DI LORETO

Settimana n. 50

Giorni dall’inizio dell’anno: 344/21

A Roma il sole sorge alle 07:27 e tramonta alle 16:39 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:54 e tramonta alle 16:38 (ora solare)

Luna: 11.52 (tram.) 22.58 (lev.)

Giove sorge alle 19.08 e tramonta alle 10.02. Distanza: km 654.000.000 .

Proverbio del giorno:

Gli uomini sono aprile quando fanno all’amore, dicembre quando hanno sposato.

Aforisma del giorno:

Il peccatore, col commettere la colpa mortale, fa come un contadino, il quale piantò una vigna, la coltivò studiosamente finché fece frutto: ne fece il vino e lo pose in botti aperte, cosicché tutto il vino si disperse. Così col peccato si perde quanto si è fatto di bene. (S. Efrem).