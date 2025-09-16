ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 16 Settembre 2025

ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 16 Settembre 2025

S. CORNELIO E CIPRIANO
Settimana n. 38
Giorni dall’inizio dell’anno: 259/106

A Roma il sole sorge alle 05:52 e tramonta alle 18:17 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 06:04 e tramonta alle 18:31 (ora solare)
Luna: 15.48 (tram.)

Proverbio del giorno:
Chi scherza col fuoco finisce col bruciarsi le ali

Aforisma del giorno:
La cognizione del mondo s’acquista nel mondo e non nella nostra camera da studio. I libri soli non v’istruiranno mai, ma suggeriranno molte cose alla vostra osservazione, che altrimenti vi potrebbero sfuggire alla riflessione (Chesterfield)