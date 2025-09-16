“ACCADDE OGGI”. 16 settembre 1908 – Nasce la General Motors, colosso dell’automobile americana

Detroit (Michigan), 16 settembre 1908 – In questo giorno, esattamente 117 anni fa, William Crapo Durant, imprenditore visionario, fondava la General Motors Company, destinata a diventare uno dei più grandi colossi automobilistici del mondo.

Durant, già noto per aver guidato con successo la Buick Motor Company, comprese fin da subito il potenziale dell’industria automobilistica americana nei primi anni del Novecento. Con la creazione della General Motors, il suo obiettivo era chiaro: unificare diverse case automobilistiche sotto un’unica holding, per sfruttare economie di scala e consolidare il mercato.

Nel giro di poco tempo, GM acquisì marchi importanti come Oldsmobile, Cadillac e Oakland (quest’ultima destinata a diventare Pontiac). La visione di Durant trasformò rapidamente l’azienda in un gigante capace di competere con la Ford di Henry Ford, che proprio in quegli anni rivoluzionava la produzione con la catena di montaggio.

Nel corso del XX secolo, General Motors divenne sinonimo di potenza industriale e innovazione. Le sue auto divennero simbolo del sogno americano, esportate in tutto il mondo. Negli anni ’50 e ’60, GM raggiunse il culmine, controllando oltre la metà del mercato automobilistico statunitense e diventando la più grande azienda del pianeta per fatturato.

La storia della General Motors non è stata priva di difficoltà. La concorrenza giapponese e le crisi petrolifere degli anni ’70 misero a dura prova il colosso di Detroit. Nel 2009, a seguito della crisi finanziaria, GM dichiarò bancarotta, ma grazie a un massiccio piano di salvataggio da parte del governo americano riuscì a rinascere.

Oggi la General Motors guarda al futuro con nuove sfide: la transizione verso la mobilità elettrica, la guida autonoma e l’innovazione tecnologica che sta ridisegnando il settore automotive globale.

La fondazione del 16 settembre 1908 rimane una data storica non solo per l’industria automobilistica, ma per l’intera economia mondiale. L’intuizione di William C. Durant ha dato vita a un marchio che ha accompagnato oltre un secolo di storia, diventando parte integrante dell’immaginario collettivo e della cultura americana.