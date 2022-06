S. ELISEO

—————————-



Settimana n. 24

Giorni dall’inizio dell’anno: 165/200

A Roma il sole sorge alle 04:35 e tramonta alle 19:46 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:33 e tramonta alle 20:13 (ora solare)

Luna: 4.06 (tram.) 20.17 (lev.)

Luna piena alle ore 12.53.

Proverbio del giorno:

La verità viene sempre a galla

Aforisma del giorno:

In realtà non c’è nessun male che non abbia qualcosa di buono (Plinio il vecchio)

