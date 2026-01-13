ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 13 Gennaio 2026

S. ILARIO

—————————-



Settimana n. 03

Giorni dall’inizio dell’anno: 13/352

A Roma il sole sorge alle 07:36 e tramonta alle 17:02 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 08:01 e tramonta alle 17:02 (ora solare)

Luna: 3.09 (lev.) 12.27 (tram.)

Apogeo lunare alle ore 22 – distanza: km. 405.438.

Proverbio del giorno:

Gennaio ingenera, febbraio intenera, marzo imboccia.

Aforisma del giorno:

Dopo l’amore di nostro Signore, ti raccomando, o figliuola, quello della Chiesa, sua Sposa, di questa cara e dolce colomba, che sola può far le uova e far nascere i colombini e le colombine dello Sposo. Ringrazia Dio continuamente di essere figliuola della Chiesa, ad esempio di tante anime che ci hanno preceduto nel felice passaggio. Abbi gran compassione di tutti i pastori, predicatori e guidatori di anime, e vedi come sono sparsi sopra tutta la faccia della terra, poiché non vi è al mondo provincia dove non ve ne siano molti. Prega Dio per essi, acciocché salvando loro medesimi, procurino fruttuosamente la salute delle anime. (S. Pio da Pietrelcina)