ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 9 Marzo 2026

S. FRANCESCA R.
Settimana n. 11
Giorni dall’inizio dell’anno: 68/297
A Roma il sole sorge alle 06:31 e tramonta alle 18:09 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 06:46 e tramonta alle 18:20 (ora solare)
Luna: 8.56 (tram.)
Proverbio del giorno:
Marzo pazzerello, esce il sole e porta l’ombrello.
Aforisma del giorno:
Indispensabili alla vita sono l’acqua, il pane, il vestito e una casa che serva da riparo. E’ meglio vivere da povero sotto un tetto di tavole, che godere di cibi sontuosi in case altrui. (Siracide)