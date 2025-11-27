ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedì 27 novembre 2025

S. MASSIMO , S. VIRGILIO
—————————-
Settimana n. 48
Giorni dall’inizio dell’anno: 331/34
A Roma il sole sorge alle 07:15 e tramonta alle 16:41 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 07:40 e tramonta alle 16:42 (ora solare)
Luna: 12.32 (lev.) 23.13 (tram.)
Proverbio del giorno:
Quale il novembre tale il marzo venturo.
Aforisma del giorno:
Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un’idea, ed io ho un’idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee. (George Bernard Shaw)