ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 22 Settembre 2025

S. MAURIZIO MARTIRE

Settimana n. 39

Giorni dall’inizio dell’anno: 265/100

A Roma il sole sorge alle 05:58 e tramonta alle 18:06 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:11 e tramonta alle 18:19 (ora solare)

Luna: 6.28 (lev.) 18.15 (tram.)

Equinozio di autunno alle ore 19.18.

Proverbio del giorno:

L’acqua cheta rovina i ponti

Aforisma del giorno:

Gli uomini eccellenti ritengono in ogni fortuna il medesimo animo e la loro medesima dignità; i deboli s’inebriano nella buona fortuna, attribuendo tutto il bene che hanno a quelle virtù che non conobbero mai: donde nasce che diventano insopportabili e odiosi a tutti coloro che hanno intorno (N. Machiavelli)