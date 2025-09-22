ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 22 Settembre 2025

S. MAURIZIO MARTIRE
Settimana n. 39
Giorni dall’inizio dell’anno: 265/100
A Roma il sole sorge alle 05:58 e tramonta alle 18:06 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 06:11 e tramonta alle 18:19 (ora solare)
Luna: 6.28 (lev.) 18.15 (tram.)
Equinozio di autunno alle ore 19.18.
Proverbio del giorno:
L’acqua cheta rovina i ponti
Aforisma del giorno:
Gli uomini eccellenti ritengono in ogni fortuna il medesimo animo e la loro medesima dignità; i deboli s’inebriano nella buona fortuna, attribuendo tutto il bene che hanno a quelle virtù che non conobbero mai: donde nasce che diventano insopportabili e odiosi a tutti coloro che hanno intorno (N. Machiavelli)