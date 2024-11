Montoro, l’amministrazione Carratu’ invita AIR Campania S.P.A a potenziare il trasporto pubblico

Potenziare il trasporto pubblico verso Salerno e Avellino. È l’impegno dell’amministrazione comunale di Montoro per questo autunno 2024.

A scrivere all’AIR e alla Regione Campania il sindaco Salvatore Carratù che ha ricordato agli Enti interessati la necessità di potenziare il servizio di trasporto pubblico verso i due capoluoghi di provincia.

Montoro, pur essendo il terzo comune dell’Irpinia per densità abitativa, si trova con pochissime tratte al giorno verso Avellino e Salerno; gran parte delle corse si concentrano negli orari di entrata e uscita dalle scuole, nel mezzo il vuoto sia per il trasporto su gomma che su ferro. Infatti, sono tuttora fermi i lavori per l’elettrificazione della rete ferroviaria Mercato San Severino – Avellino.

I cittadini di Montoro – commenta il sindaco – non si vedono garantiti il servizio al trasporto pubblico pur avendo ben due uscite autostradali. Eppure, i comuni di Solofra e Serino che si trovano a qualche chilometro dal nostro territorio hanno il doppio se non il triplo delle corse, una ogni ora per recarsi ad Avellino o Salerno.

L’Amministrazione Comunale punta alla convocazione di un tavolo tecnico per definire le azioni necessarie, utili a garantire ai cittadini un equo servizio di trasporto pubblico regionale, così come accade nelle altre realtà locali.

Ampliare il numero delle corse – prosegue Carratu’- permetterà ai cittadini di poter raggiungere più agevolmente la stessa Università di Salerno, attualmente il campus detiene un vero e proprio hub logistico per raggiungere non solo il capoluogo regionale, ma anche altre città regionali come: Bari, Potenza, Roma ed altre. Montoro non può essere tagliata fuori, auspichiamo un forte interesse da parte della Regione Campania e della stessa AIR Campania SPA ad accogliere le nostre richieste.