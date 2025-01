Al via il tesseramento dell’Associazione “Resto in Irpinia” e l’annuncio della Festa Nazionale dell’Acqua

L’Associazione Provinciale “Resto in Irpinia”, guidata dal presidente Michelangelo Marra, si prepara a ripartire con entusiasmo. A fine mese inizierà ufficialmente il tesseramento per il biennio 2025/2026, un’occasione per ampliare la partecipazione e consolidare il senso di appartenenza a un progetto che unisce natura, cultura e impegno civico.

La Festa Nazionale dell’Acqua sarà il fiore all’occhiello della programmazione annuale. L’evento, che si terrà nel Comune di Cassano Irpino, avrà come tema centrale il convegno “Quale prospettiva futura”, dedicato alla tutela dell’acqua, risorsa fondamentale e simbolo di vita.

«Vogliamo porre l’acqua al centro del dibattito per sensibilizzare le nuove generazioni sulle sfide ambientali e promuovere azioni concrete per salvaguardare il territorio – dichiara il presidente Marra –. Durante la manifestazione ci sarà spazio per riflessioni e proposte che possano avere un impatto reale sul futuro del nostro ambiente».

Oltre alla Festa dell’Acqua, l’associazione proseguirà con itinerari naturalistici, culturali e socio-economici, con l’obiettivo di offrire un’esperienza autentica e stimolante ai giovani, incoraggiandoli a restare e investire nel territorio irpino.

Resto in Irpinia conferma così il suo impegno per un futuro sostenibile, celebrando le risorse della terra e costruendo ponti tra tradizione e innovazione.