L’Avellino Basket lancia il calendario 2025: in uscita il 19

La magia del basket rivive attraverso le pagine del nuovo Calendario ufficiale dell’Avellino Basket 2025, in uscita domenica 19 gennaio come inserto esclusivo del quotidiano Il Mattino. Uno storytelling visivo che va oltre il gioco: gli scatti si trasformano in una narrazione capace di celebrare la cultura del basket, alimentata dalla passione e dalle ambizioni dei più giovani. Il progetto, frutto della collaborazione con la fotografa Aira Ingino, unisce emozione e identità e vuole raccontare due universi distinti, ma profondamente legati: da un lato, la pallacanestro nata per strada, dove il talento si forgia tra emozioni e speranze. Dall’altro, lo sguardo vivace dei bambini, protagonisti di un domani ancora tutto da scrivere.

Ogni fotografia diventa un tributo alla determinazione di chi, oggi, si allena su campi improvvisati con il sogno di diventare il campione di domani. Il calendario diventa, quindi, uno strumento per portare in primo piano l’essenza autentica della pallacanestro, raccontata con la sensibilità raffinata di ogni scatto. Ogni mese sarà come un viaggio che unisce passato e futuro, dove la voglia di giocare, di crescere e di migliorarsi si riflette nel volto di un bambino o nel gesto di un giocatore che affronta la sua sfida.

“Abbiamo scelto di raccontare la pallacanestro nella sua dimensione più autentica e pura “, ha spiegato Francesca Theodosiu, Responsabile Marketing dell’Avellino Basket. “Le strade sono il punto di partenza di ogni sogno, il luogo dove nascono le idee e si alimentano le ambizioni. La fotografia diventa, così, il linguaggio per esprimere il legame profondo con il nostro territorio e per ribadire l’impegno della nostra Società nel sostenere i giovani che, nei valori di questo sport, possono trovare gli strumenti per costruire il loro futuro. Con questo calendario l’Avellino Basket ha voluto confermare il suo ruolo di motore di un movimento sportivo che non smette mai di sognare.”

Il Calendario 2025 della S.S. Avellino Basket sarà disponibile in edizione limitata con il quotidiano Il Mattino il prossimo 19 gennaio. Un’occasione imperdibile per entrare nel cuore pulsante del basket avellinese e scoprire, mese dopo mese, la bellezza di uno sport che sa crescere, innovarsi e ispirare.