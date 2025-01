Al Teatro Comunale di Palma Campania arriva l’irresistibile comicità di Mariano Bruno con “Senza Copione”

Una serata all’insegna dell’improvvisazione e delle risate vi aspetta domenica 19 gennaio , alle ore 18:30 , presso il Teatro Comunale di Palma Campania . Sul palco, il comico Mariano Bruno porterà in scena “Senza Copione” , uno spettacolo imprevedibile che promette di conquistare il pubblico con la più genuina stand-up comedy.

Il format, originale e coinvolgente, ruota attorno a una speciale ruota interattiva, protagonista della serata, che determinerà temi, situazioni e persino il ritmo delle risate. La partecipazione del pubblico sarà fondamentale per dare vita a un flusso continuo di battute, gag e momenti esilaranti.

Volto noto al grande pubblico grazie ai successi televisivi di programmi cult come “Made in Sud” , dove ha interpretato personaggi iconici come Pigroman, la Mucca di Caserta, Totore e O’ Panicone , Mariano Bruno torna al suo primo amore: il teatro. Con “Senza Copione”, l’artista partenopeo promette uno spettacolo unico, ricco di sorprese e colpi di scena.

La produzione si avvale della preziosa voice off dello scrittore Maurizio de Giovanni e dell’organizzazione curata da Luigi “Gigiotto” Esposito.

L’appuntamento è al Teatro Comunale di Palma Campania, in Via Municipio 77 (con parcheggio gratuito nelle vicinanze).

Informazioni e prenotazioni

📞 379 2377322 📧 info@mens-lab.it

Non perdete l’occasione di vivere una serata indimenticabile, tra risate e creatività!