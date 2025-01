Sperone e Baiano: scuole aperte ma classi vuote, i genitori scelgono la prudenza per il forte vento

Nonostante il forte vento che continua a imperversare, nei comuni di Sperone, Baiano e nel mandamento e in altre località limitrofe, l’ordinanza di chiusura delle scuole, emessa solo per lunedì, non è stata rinnovata per oggi, martedì 14 gennaio. Tuttavia, molti genitori hanno scelto autonomamente di non mandare i propri figli a scuola per motivi di sicurezza.

Il risultato è stato quello di classi quasi vuote, con molti insegnanti presenti ma senza studenti. La decisione di tenere i figli a casa è stata dettata dalla preoccupazione per eventuali problemi legati al maltempo, soprattutto considerando i danni già registrati a causa del vento nei giorni precedenti.

Una situazione che riaccende il dibattito sull’opportunità di valutare con maggiore attenzione le condizioni meteo e le decisioni relative alla sicurezza degli studenti.