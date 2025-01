SPERONE. Incendio nella zona industriale: attivato il monitoraggio della qualità dell’aria

A seguito dell’incendio verificatosi presso la zona industriale, le autorità locali, in collaborazione con l’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania), hanno avviato un’azione di monitoraggio per garantire la sicurezza della popolazione e valutare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti nell’aria.

Nella giornata di oggi è stata installata una centralina di rilevamento ambientale, specificamente progettata per monitorare la qualità dell’aria. Tra le sostanze sotto osservazione vi sono in particolare le diossine, composti chimici potenzialmente pericolosi che possono essere rilasciati durante combustioni non controllate.

Il monitoraggio sarà effettuato nell’arco di 24 ore, con l’obiettivo di raccogliere dati accurati sulla situazione ambientale. I risultati delle analisi saranno comunicati tempestivamente alla cittadinanza.

Misure precauzionali per i cittadini

In attesa di avere un quadro completo sulla situazione, è stata emanata un’ordinanza che invita la popolazione a:

Tenere porte e finestre chiuse per ridurre l’esposizione a eventuali agenti inquinanti;

Evitare di stazionare o svolgere attività all'aperto nelle vicinanze dell'area colpita;

Seguire costantemente gli aggiornamenti forniti dalle autorità locali.

Il ruolo dell’ARPAC e il coordinamento istituzionale

L’ARPAC, da sempre in prima linea nel garantire la tutela ambientale, sta collaborando attivamente con il Comune e con i Vigili del Fuoco per monitorare gli effetti dell’incendio. L’obiettivo è assicurare la trasparenza dei dati raccolti e garantire la massima sicurezza per la popolazione.

La cittadinanza resta vigile

L’incendio, che ha destato grande preoccupazione tra i residenti, ha messo in luce l’importanza di un sistema di risposta rapido ed efficace per le emergenze ambientali. L’amministrazione comunale, insieme alle autorità competenti, ha ribadito il proprio impegno a mantenere alta l’attenzione su episodi di questo tipo, adottando tutte le misure necessarie per tutelare la salute pubblica.

Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi man mano che emergeranno nuovi dati dal monitoraggio in corso. Nel frattempo, si rinnova l’invito alla cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite per la sicurezza propria e dell’intera comunità.