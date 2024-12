Afragolese cinica, battuto di misura il Pomigliano

L’Afragolese non ferma la sua corsa e passa, di misura, anche al Gobbato contro il Pomigliano. E’ un gol di Ciro Simonetti a decidere le sorti di una gara in cui i rosso-blu hanno fatto della compattezza il fulcro del loro gioco, nonostante l’aver giocato gran parte della gara in 10 uomini.

PRIMO TEMPO

Mister Rea tiene inizialmente in panchina il neo-acquisto Di Finizio, confermando l’ossatura di base che ha ben figurato nelle ultime gare. Le prime fasi della gara sono di studio tra i due undici in campo. Il primo lampo è dell’Afragolese, sugli sviluppi di un calcio d’angolo la difesa granata riesce ad allontanare la palla dall’area, ma fuori dai 16 metri è pronto Amelio, che lascia partire un tiro che si spegne a lato. Il Pomigliano, si avvicina più volte, nei minuti successivi, alla porta difesa da Puca, ma i padroni di casa non riescono a trovare il guizzo vincente. Al’ 24 arriva il cartellino rosso diretto per Leone, che si rende protagonista di un fallo da ultimo uomo al limite dell’area di rigore. La capolista dovrà affrontare i restanti 66 minuti in inferiorità numerica. La punizione, scaturita dal cartellino rosso, viene calciata alta da Siciliano. Al 30′ l’occasione più nitida della gara per il Pomigliano: Puca sbaglia il rilancio con il pallone che impatta su Principe, che si trova a tu per tu con l’estremo difensore afragolese, l’attaccante però tira il pallone alto sopra la traversa. I granata provano ancora a sfruttare il vantaggio numerico, con un cross di Di Prisco che trova libero in aria Sirabella, che di testa non inquadra la porta. Pochi minuti dopo, siamo al 39′, azione fotocopia del duo Di Prisco – Sirabella, anche questa volta l’incornata non è però precisa e si spegne di poco a lato. Al’ 41 arriva il gol partita per l’Afragolese. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Simonetti impatta di testa, la palla scheggia la traversa interna per poi uscire fuori dalla porta, per il signor Zaccheria di Legnago la palla ha oltrepassato completamente la linea di porta, ed assegna il gol alla squadra ospite. Il primo tempo si chiude senza ulteriori azioni di rilievo.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Pomigliano è subito propositivo, con una punizione di Siciliano che pesca bene Principe in area di rigore, l’azione viene però interrotta dalla bandiera dell’assistente di gara, che indica il fuorigioco del numero 9 granata. Mister Rea prova a mescolare le carte buttando nella mischia Di Finizio e Diop, Al 63′ l’Afragolese ci prova ancora con Simonetti, il suo tiro è parato da Bellarosa. Passano 10 minuti e i rosso-blu si fanno rivedere in attacco con Tripicchio, ma il suo tiro si spegne fuori. Al 77′ incursione in area di Dorato ma la conclusione non è precisa. Il fulcro del gioco continua a svolgersi nella zona centrale del campo. Il cronometro segna l’86’ quando il colpo di testa di Diop si spegne a lato dei pali difesi da Puca. Scocca il 90′ e sui piedi di Principe arriva un’altra grande occasione. La punta granata, riesce ad incunearsi nell’area afragolese e prova un tiro a giro che non trova lo specchio della porta. In pieno recupero l’Afragolese si trova tra i piedi il match point con Tiripicchio che riesce a liberarsi restando face-to-face con Bellarosa, ma il tiro finisce fuori dallo specchio della porta. Il triplice fischio consegna alla capolista una vittoria sofferta su un campo ostico. Il Pomigliano può recriminare di non aver sfruttato al meglio le occasioni scaturite anche dal vantaggio numerico in mezzo al campo. Per gli uomini di mister Rea arriva ora la trasferta contro la Frattese, mentre l’Afragolese affronterà, tra le mura amiche, l’Albanova.

POMIGLIANO – AFRAGOLESE 1-0 | TABELLINO

RETE: 41′ Simonetti

POMIGLIANO: Bellarosa, Sirabella (54′ Diop), Dorato (77′ Siniscalchi), Matute (77′ Tassiero), Tommasini, Licciardi, Di Prisco, Carone (58′ Di Finizio), Principe, Siciliano, Granato (88′ Tansella). ALLENATORE Felice Rea. A DISPOSIZIONE Aiello, Imbimbo, Garofalo, Nelli Tagliaferro.

AFRAGOLESE: Puca, Akrapovic, Nocerino, Massaro, Amelio, Torassa, Grieco, Leone, Longo (65′ Tiripicchio), Di Paola (34′ Liccardo), Simonetti. ALLENATORE Andrea Ciaramella. A DISPOSIZIONE Mola, Di Fiore, Masullo, Dequiuec, Legnante, Sicuro, Sparavigna.

DIRETTORE DI GARA: Francesco Zaccheria (Legnano [VR])

ASSISTENTI: Roberto Infante (Castellamare di Stabia), Marco Chianese (Caserta)

AMMONITI: Cardone (Pomigliano), Nocerino, Amelio, Tiripicchio e mister Ciaramella (Afragolese)

ESPULSO: 24′ Leone (Afragolese) per fallo da ultimo uomo.

NOTE: Al 58′ espulso dalla panchina il DS Mennitto (Afragolese)

CALCI D’ANGOLO: 1-2

RECUPERO: 1 minuto nel primo tempo e 6 minuti nel secondo tempo