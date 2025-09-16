Acerra – zona Spinelli: scoperta una piantagione di marijuana. Arrestati due soggetti dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 59enne e un 57enne napoletani, con precedenti di polizia, per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso un terreno agricolo, dove hanno sorpreso i due soggetti in questione e scoperto una vera e propria piantagione di marijuana.

Dalle attività esperite, è emerso che i prevenuti avevano coltivato ben 160 piante di marijuana; inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso i controlli ad un capannone situato nell’area del terreno agricolo, rinvenendo al suo interno una 2,6 kg di infiorescenze e attrezzature per la coltivazione e produzione della sostanza stupefacente. Inoltre, a seguito del controllo effettuato presso l’abitazione del 59enne sono stati rinvenuti 305 grammi di marijuana.

Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati dal personale operante.