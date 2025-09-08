“ACCADDE OGGI”.8 settembre 1943 – L’armistizio di Cassibile: l’Italia volta pagina tra caos e Resistenza

L’8 settembre 1943 resta una delle date più drammatiche e decisive della storia italiana. In serata, attraverso un messaggio radiofonico alla nazione, il capo del governo Pietro Badoglio annunciò che l’Italia aveva firmato l’armistizio di Cassibile con le forze alleate, ponendo ufficialmente fine all’alleanza con la Germania nazista.

L’accordo, firmato in segreto il 3 settembre 1943 presso la cittadina siciliana di Cassibile (Siracusa), prevedeva la resa incondizionata dell’Italia e l’impegno a collaborare con gli Alleati. La comunicazione pubblica, però, fu gestita in maniera improvvisata e tardiva, generando un’ondata di caos.

Il caos dopo l’annuncio

Poche ore dopo la diffusione del messaggio, la Germania reagì con durezza, dando il via all’Operazione Achse, l’occupazione militare della penisola. Le truppe italiane, prive di ordini chiari, si ritrovarono allo sbando: molti soldati furono catturati e deportati nei campi di prigionia tedeschi, mentre altri scelsero di unirsi alle nascenti formazioni partigiane.

Il re Vittorio Emanuele III e lo stesso Badoglio abbandonarono Roma, rifugiandosi a Brindisi sotto la protezione alleata, un gesto che alimentò la percezione di tradimento e lasciò la capitale in balia dei nazisti.

La nascita della Resistenza

Dalla tragedia dell’8 settembre nacque però anche la Resistenza italiana. Migliaia di militari sbandati, civili e antifascisti decisero di opporsi all’occupazione tedesca e alla nascita della Repubblica Sociale Italiana di Mussolini, sostenuta da Hitler.

L’armistizio segnò quindi non solo il crollo definitivo del regime fascista, ma anche l’inizio di una nuova fase della guerra: da quel momento, l’Italia si trasformò in un campo di battaglia diviso, ma anche in un laboratorio di rinascita democratica.

Un’eredità ancora viva

A più di ottant’anni di distanza, l’8 settembre resta il simbolo di un passaggio doloroso: la fine di un’epoca segnata dal fascismo e l’inizio del lungo e difficile cammino verso la liberazione e la democrazia.