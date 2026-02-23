ACCADDE OGGI. 23 febbraio 1832: nasce il simbolo della granata fiammeggiante dei Carabinieri

Il 23 febbraio 1832 segna una data significativa nella storia dell’Arma dei Carabinieri. In quel giorno cominciò a essere utilizzata sui copricapi dei militari del Corpo dei Carabinieri Reali la caratteristica granata con fiamma, destinata a diventare nel tempo il simbolo distintivo dell’Istituzione.

L’emblema raffigura una bomba a mano sormontata da una fiamma e trae origine dalla tradizione militare europea, dove la granata era associata ai reparti scelti, noti per coraggio e disciplina. L’adozione di questo simbolo da parte dei Carabinieri contribuì a rafforzarne l’identità e il prestigio.

Nel corso degli anni, la granata fiammeggiante è divenuta uno dei segni più riconoscibili delle forze dell’ordine italiane, presente su uniformi, mostrine, stemmi ufficiali e documenti istituzionali. Oltre al valore storico, l’emblema rappresenta i principi fondanti dell’Arma: fedeltà allo Stato, senso del dovere, disciplina e spirito di servizio.

A quasi due secoli dalla sua introduzione, la granata con fiamma continua a rappresentare un simbolo di appartenenza e dedizione, riconosciuto e rispettato in tutta Italia.