“ACCADDE OGGI”. 18 ottobre 1867 – Gli Stati Uniti acquistano l’Alaska dalla Russia: nasce il “Purchase of Alaska”

Fu uno degli affari più discussi e, col tempo, più redditizi della storia americana. Il 18 ottobre 1867, gli Stati Uniti completarono l’acquisto dell’Alaska dall’Impero russo, in quello che passò alla storia come il “Purchase of Alaska”, ovvero “Acquisto dell’Alaska”.

L’accordo, firmato a Washington il 30 marzo 1867, prevedeva che gli Stati Uniti versassero 7,2 milioni di dollari in oro — circa 2 centesimi per acro — in cambio di un territorio vastissimo e ricco di risorse naturali. L’intesa fu formalmente ratificata il 18 ottobre, data che ancora oggi segna l’Alaska Day, festa ufficiale nello Stato.

A negoziare l’accordo fu William H. Seward, allora Segretario di Stato sotto la presidenza di Andrew Johnson. All’epoca, la decisione fu accolta con scetticismo e derisione da parte dell’opinione pubblica e della stampa americana, che soprannominò l’operazione “Seward’s Folly” (“la follia di Seward”) o “Seward’s Icebox” (“il frigorifero di Seward”), ritenendo l’Alaska una terra remota e inutile, fatta solo di ghiaccio e orsi polari.

Con il passare degli anni, però, la storia diede ragione a Seward. L’Alaska si rivelò un territorio strategico e di immenso valore economico: giacimenti di oro, petrolio, gas naturale, carbone e pesce fecero la fortuna del Paese. La scoperta dell’oro nel Klondike (1896) e, un secolo dopo, le estrazioni petrolifere nel Prudhoe Bay trasformarono la “terra del gelo” in una delle regioni più ricche degli Stati Uniti.

Oggi l’Alaska è il più grande Stato americano per estensione e rappresenta un punto cruciale per la difesa militare, la ricerca scientifica e le risorse energetiche.

Il 18 ottobre 1867, dunque, non fu solo la data di una transazione economica: fu l’inizio di una nuova stagione per l’espansione americana verso l’Artico, e una dimostrazione di come la lungimiranza politica possa trasformare una “follia” in una straordinaria intuizione storica.