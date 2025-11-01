ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 1 Novembre 2025

TUTTI I SANTI
—————————-
Settimana n. 44
Giorni dall’inizio dell’anno: 305/60
A Roma il sole sorge alle 06:44 e tramonta alle 17:03 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 07:04 e tramonta alle 17:09 (ora solare)
Luna: 1.29 (tram.) 14.53 (lev.)
Proverbio del giorno:
Non c’è rosa senza spine
Aforisma del giorno:
Tacere del tutto è più facile che evitare le intemperanze del discorrere, come è più facile stare chiuso in casa che sapersi convenientemente controllare fuori casa. Perciò colui che vuole giungere alla spiritualità interiore, deve, insieme con Gesù, ritirarsi dalla gente. (T. da Kempis)