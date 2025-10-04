A Sperone la Seconda Festa della Feijoa

Torna anche quest’anno la Festa della Feijoa, giunta alla sua seconda edizione, che si terrà domenica 9 novembre a partire dalle ore 10:00 in piazza Luigi Lauro, nel cuore del centro storico di Sperone.

L’evento, dedicato a questo frutto esotico sempre più apprezzato anche in Irpinia, punta a coniugare tradizione, gusto e scoperta, proponendo un percorso di valorizzazione gastronomica e culturale. La feijoa, originaria del Sud America ma ormai coltivata anche in Campania, sarà la protagonista assoluta della giornata con degustazioni, stand espositivi e momenti di intrattenimento.

Dopo il successo della prima edizione, la festa cresce e si arricchisce, diventando un appuntamento fisso per curiosi, buongustai e famiglie che vogliono conoscere da vicino un prodotto ancora poco diffuso ma dalle grandi qualità organolettiche.

Spazio anche alla musica, alle tradizioni popolari e alle attività culturali, in un clima di festa che coinvolgerà l’intera comunità.

Appuntamento quindi a Sperone, domenica 9 novembre 2025, per vivere insieme la Seconda Festa della Feijoa: un viaggio tra sapori, natura e convivialità.