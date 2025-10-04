Avellino, il sogno diventa realtà: il Centro Autistico verso l’apertura

Un barlume di speranza, dopo anni di chiacchiere e promesse mai mantenute. Ad Avellino il Centro Autistico potrebbe finalmente aprire le porte grazie all’impegno del Commissario Prefettizio Giuliana Perrotta e della Direttrice dell’Asl Maria Concetta Conte. Due donne che hanno scelto di passare dalle parole ai fatti, con determinazione e responsabilità, restituendo fiducia a chi ormai non ci credeva più.

Il dottor Salvatore Alaia, due volte sindaco di Sperone e da sempre voce critica e pungente, ha ringraziato con forza chi ha deciso di prendere in mano una vicenda trascinata per troppi anni. Un ringraziamento sentito a chi ha avuto il coraggio di dare risposte concrete là dove fino a ieri c’erano solo rinvii e carte ferme nei cassetti.

La dottoressa Conte ha già avviato le procedure per affidare il Centro a un soggetto gestore e ha pubblicato avvisi di mobilità esterna, regionali e interregionali, per reclutare professionisti in grado di garantire terapie personalizzate e un sostegno costante alle famiglie. Segnali veri, concreti, che lasciano intravedere l’unico esito possibile: l’apertura del Centro Autistico di Avellino.

La comunità aspetta da anni questo momento. Ora non c’è più spazio per alibi o ulteriori rinvii. La strada è tracciata, il tempo delle scuse è finito. È il momento della verità.