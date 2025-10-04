Serie B, Avellino – Mantova: le formazioni ufficiali

Avellino, Settima Giornata di Serie BKT – Allo stadio si accendono i riflettori per la sfida tra U.S. Avellino 1912 e Mantova 1911, valida per la settima giornata del campionato di Serie B. Le due squadre hanno reso note le formazioni ufficiali.
U.S. Avellino 1912
Allenatore: Raffaele Biancolino
- 1 Antony Iannarilli
- 2 Filippo Missori
- 6 Luca Palmiero K
- 14 Tommaso Biasci
- 16 Justin Kumi
- 23 Andrea Cagnano
- 29 Tommaso Cancellotti VK
- 32 Facundo Lescano
- 44 Lorenco Simic
- 63 Alessandro Fontanarosa
- 94 Roberto Insigne
A disposizione: Daffara, Gyabuaa, Russo, Crespi, Palumbo, Armellino, Sounas, Panico, Besaggio, Enrici, Milani, Manzi.
Mantova 1911
Allenatore: Davide Possanzini
- 1 Marco Festa K
- 6 Cristiano Bani
- 17 Federico Artioli
- 21 Nicolò Radaelli
- 27 Simone Trimboli VK
- 31 Alessio Castellini
- 44 Matt Daniel Caprini
- 28 Stefano Cella
- 36 Davide Bragantini
- 63 Flavio Paoletti
- 99 Nicholas Bonfanti
A disposizione: Andreanacci, Mantovani, Mensah, Mancuso, Wieser, Galuppini, Ruocco, Fedel, Marras, Majer, Pittino, Maggioni.
Analisi pre-gara
L’Avellino si affida all’esperienza di Insigne e Biasci, con Lescano pronto a fare da riferimento offensivo. In difesa spazio a Simic e Fontanarosa, mentre tra i pali c’è sicurezza con Iannarilli.
Il Mantova risponde con un undici giovane e dinamico: il capitano Festa guida la retroguardia, mentre davanti toccherà a Bonfanti sostenere il peso dell’attacco, con il supporto di Caprini e Bragantini.
La sfida promette intensità e spettacolo, con due squadre che hanno bisogno di punti importanti per dare slancio alla propria classifica.