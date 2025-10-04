Serie B, Avellino – Mantova: le formazioni ufficiali

Avellino, Settima Giornata di Serie BKT – Allo stadio si accendono i riflettori per la sfida tra U.S. Avellino 1912 e Mantova 1911, valida per la settima giornata del campionato di Serie B. Le due squadre hanno reso note le formazioni ufficiali.

U.S. Avellino 1912

Allenatore: Raffaele Biancolino

  • 1 Antony Iannarilli
  • 2 Filippo Missori
  • 6 Luca Palmiero K
  • 14 Tommaso Biasci
  • 16 Justin Kumi
  • 23 Andrea Cagnano
  • 29 Tommaso Cancellotti VK
  • 32 Facundo Lescano
  • 44 Lorenco Simic
  • 63 Alessandro Fontanarosa
  • 94 Roberto Insigne

A disposizione: Daffara, Gyabuaa, Russo, Crespi, Palumbo, Armellino, Sounas, Panico, Besaggio, Enrici, Milani, Manzi.

Mantova 1911

Allenatore: Davide Possanzini

  • 1 Marco Festa K
  • 6 Cristiano Bani
  • 17 Federico Artioli
  • 21 Nicolò Radaelli
  • 27 Simone Trimboli VK
  • 31 Alessio Castellini
  • 44 Matt Daniel Caprini
  • 28 Stefano Cella
  • 36 Davide Bragantini
  • 63 Flavio Paoletti
  • 99 Nicholas Bonfanti

A disposizione: Andreanacci, Mantovani, Mensah, Mancuso, Wieser, Galuppini, Ruocco, Fedel, Marras, Majer, Pittino, Maggioni.

Analisi pre-gara

L’Avellino si affida all’esperienza di Insigne e Biasci, con Lescano pronto a fare da riferimento offensivo. In difesa spazio a Simic e Fontanarosa, mentre tra i pali c’è sicurezza con Iannarilli.

Il Mantova risponde con un undici giovane e dinamico: il capitano Festa guida la retroguardia, mentre davanti toccherà a Bonfanti sostenere il peso dell’attacco, con il supporto di Caprini e Bragantini.

La sfida promette intensità e spettacolo, con due squadre che hanno bisogno di punti importanti per dare slancio alla propria classifica.