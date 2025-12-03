A Roccarainola la Giornata Internazionale della Disabilità si colora di gentilezza: tinteggiate le panchine con i bambini del Plesso San Giovanni 2

Roccarainola (NA) – In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, celebrata il 3 dicembre 2025, il Comune di Roccarainola ha promosso una mattinata dedicata all’inclusione, alla sensibilizzazione e ai valori della gentilezza. Dalle 10:30 alle 12:00, presso l’area giochi di Via Pizzolungo, gli alunni delle classi 5ª A e 5ª B del Plesso San Giovanni 2 sono stati protagonisti di un laboratorio creativo che ha portato alla tinteggiatura delle Panchine della Gentilezza.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo dai bambini e dal personale scolastico, si inserisce nel progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, che promuove l’educazione al rispetto reciproco attraverso gesti concreti e simbolici, capaci di rendere le comunità più coese e solidali.

Tra colori, sorrisi e collaborazione, l’evento ha rappresentato un momento significativo per l’intera comunità di Roccarainola, un paese sempre più attento ai temi dell’inclusione e della partecipazione attiva dei giovani. Le nuove Panchine della Gentilezza, ora parte integrante dell’area giochi, resteranno come simbolo dell’impegno collettivo verso una società più empatica e accessibile a tutti.

L’amministrazione comunale ha ringraziato le scuole, i partecipanti e le famiglie, sottolineando come proprio attraverso il coinvolgimento dei bambini si possano costruire, giorno dopo giorno, comunità più gentili e inclusive.