Discussione degenera in piazza: evitata un’aggressione al sindaco di Avella Vincenzo Biancardi

Momenti di forte tensione si sono verificati intorno alle 14 di oggi, mercoledì 3 dicembre, in piazza Municipio ad Avella, dove il primo cittadino, dottor Vincenzo Biancardi, è stato coinvolto in una discussione particolarmente accesa con un cittadino. L’uomo, che lamentava un presunto torto legato al nuovo PUC comunale, appariva fortemente agitato e — secondo quanto riferito — sembrava pronto a passare all’aggressione.

Solo grazie alla presenza di alcune persone che in quel momento si trovavano in piazza è stato possibile evitare lo scontro fisico. I presenti sono infatti riusciti a intervenire rapidamente, bloccando l’uomo e impedendo che la situazione degenerasse.

Subito dopo è scattata la richiesta di aiuto ai Carabinieri, intervenuti sul posto per riportare la calma e avviare le verifiche necessarie. A supporto è arrivata anche un’ambulanza del 118, chiamata per prestare assistenza all’uomo in evidente stato di agitazione.

La notizia dell’accaduto si è diffusa rapidamente nel paese, suscitando preoccupazione nella comunità. Sulla vicenda è intervenuta anche la capogruppo dell’opposizione, Chiara Cacace, che ha dichiarato: «Non conosco le ragioni dell’accaduto; in ogni caso, come sempre, condanno certi gesti. In maniera forte affermo che la violenza, fisica o verbale, è da condannare sempre. Esprimo la mia vicinanza al sindaco».

Le indagini dei Carabinieri proseguono per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.