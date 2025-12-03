“Bocca d’Inferno”: il documentario di Eugenio Barzaghi in anteprima ad Avellino per il Laceno d’Oro

Giovedì 4 dicembre, alle ore 18.00, il Cinema Eliseo di Avellino ospiterà la proiezione di Bocca d’Inferno, il nuovo film-documentario del regista Eugenio Barzaghi, originario di Baiano, selezionato in concorso al 50° Laceno d’Oro International Film Festival, in programma dall’1 all’8 dicembre.

Un viaggio tra memoria, storia e identità

Bocca d’Inferno (58’, Italia, 2025) è un documentario che intreccia passato e presente attraverso una potente coincidenza biografica: il regista Eugenio Barzaghi ritrova il diario autografo di un soldato morto nella Prima guerra mondiale, che porta il suo stesso nome.

Spinto da questa risonanza misteriosa, il fotografo intraprende un viaggio che lo conduce:

• da Avellino e dal Sud Italia, dove il soldato aveva vissuto,

• fino alle colline del Carso, teatro di alcune delle battaglie più dure del fronte italiano.

Al centro della ricerca, una trincea dal nome evocativo e terribile: la “Bocca d’Inferno”, luogo simbolo di sofferenza ma anche possibile punto di incontro tra due destini distanti più di un secolo.

Il documentario indaga il rapporto tra memoria individuale e memoria collettiva, mostrando come il passato continui a parlare attraverso oggetti, parole ritrovate e paesaggi segnati dalla storia.

L’incontro con il regista

Al termine della proiezione è previsto un incontro con Eugenio Barzaghi, che racconterà al pubblico la genesi del progetto, le scelte narrative e il percorso di ricerca che ha dato vita all’opera.

Un film in concorso al 50° Laceno d’Oro

La selezione ufficiale al Laceno d’Oro — storico festival dedicato al cinema del reale — conferma la qualità e il valore del lavoro di Barzaghi, che attraverso una storia intima e universale restituisce voce a una memoria spesso dimenticata.