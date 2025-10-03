A Pomigliano d’Arco uno striscione per la Palestina sul Palazzo Comunale, “stop al massacro”

POMIGLIANO D’ARCO, 03 OTT – Un messaggio forte e chiaro campeggia oggi sulla facciata del Municipio di Pomigliano d’Arco (Napoli), dove è stato sistemato un manifesto con la foto di una ragazzina che si affaccia tra il filo spinato e la scritta “Due popoli due Stati: Stop al Massacro dei Palestinesi”. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, segue l’adesione e la partecipazione ufficiale del Comune alla manifestazione cittadina di sabato scorso, quando migliaia di persone hanno invaso le strade della città per chiedere giustizia e pace in Medio Oriente. Con questo gesto simbolico, fanno sapere dal Comune, l’amministrazione ha voluto ribadire con forza la propria condanna per le stragi di civili, donne e bambini, e al tempo stesso rafforzare l’appello per una soluzione politica duratura: due popoli, due Stati. La presa di posizione della Città di Pomigliano si inserisce in un clima di crescente mobilitazione internazionale, che chiede con urgenza la fine delle violenze e il riconoscimento dei diritti di entrambi i popoli.