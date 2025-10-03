Festa dei Nonni 2025, Flumeri l’ha vissuta insieme ai nonni più longevi del paese.

Ieri sera 2 ottobre 2025, si è tenuto una manifestazione pubblica, presso la Sala San Rocco di Flumeri, in onore degli anziani più longevi del paese nelle persone di: Iorillo Angiola – Ianniciello Antonia Michela e Lo Conte Pasquale.

L’evento, organizzato dalle Associazioni di volontariato del terzo Bagliori di Luce ODV – RGPT Protezione Civile ODV – Impegno e Solidariatà Protezione Civile ODV, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Flumeri, ha visto una calorosa partecipazione di numerosi nonni e nonne, accompagnati dai figli e i loro figli e qualche nipote , pronti a condividere momenti di gioia dell’evento serale.

ANGIOLA IORILLO di anni 99, ( premiata da remoto )

di anni 99, ( premiata da remoto ) ANTONIA MICHELA IANNICIELLO di anni 99, ( premiata da remoto )

di anni 99, ( premiata da remoto ) PASQUALE LO CONTE di anni 99, ( presente in sala ).

Sono intervenutI come relatori:

Antonietta Raduazzo – Consigliera Direttivo CSV Irpinia Sannio ETS.

Angela Garofalo – Assessora al Comune di Flumeri.

Nadia Savino – Membro BPW Intl. comitato agricoltura e nutrizione FAO.

Mirko Nocera – Magg. Comandante la Stazione Carabinieri di Flumeri.

Don Michele Contardo – Viceparroco di Flumeri.

Romeo Ninno D’Adamo – Consigliere Direttivo CSV Irpinia Sannio ETS.

Maria Grazia Guerriero – Vicepresidente Ass. Bagliori di Luce ODV.

Francesco Giacobbe – Consigliere CSV Irpinia Sannio ETS.

Franco Di Cecilia – Dirigente Emerito Scolastico e Cons. Prov. Di Avellino.

Silvano Ciriello – Priore della Confraternita di San Rocco.

Ha moderato l’incontro: Tony Lucido , che nel corso della lunga serata, non solo ha moderato e animato il dibattito, ma ha anche dialogato in platea, con gli anziani presenti in primis il premiato, Lo Conte Pasquale, sulle loro esperienze di vita vissute.

A margine della manifestazione, abbiamo raccolto qualche commento sulla manifestazione:

Antonietta Raduazzo:“ questo evento, rappresenta un’importante occasione per valorizzare il ruolo dei nonni non solo all’interno della famiglia, ma anche nella comunità. Continueremo a promuovere iniziative come queste, capaci di rafforzare, il legame dei nonni, che loro hanno, verso i figli e nipoti e viceversa”.

Nadia Savino : “ rispettiamo i nonni, per quello che hanno fatto e soprattutto rispetto per la loro saggezza e la loro comprensione di quello, che è il mondo oggi. E, dell’interpretazione del futuro che hanno. Sicuramente, il cambio generazionale, non è facile, dobbiamo rispetto anche quando i punti di vista non si incontrano e si scontrano. Allora, in quel momento di quell’incontro scontro, che abbiamo noi, il dovere di rispettare la loro interpretazione del futuro “.

Brevi Sintesi degli interventi:

Angela Garofalo:” porto i saluti dell’Amministrazione Comunale, che ogni anno patrocina quest’evento organizzato dall’Associazione Bagliori di Luce, in sinergia con la Protezione Civile flumerese impegno e solidarietà e RGPT Protezione Civile. Dopo i saluti istituzionali, ha proseguito parlando delle sue esperienze personali, con i nonni, da parte paterna e materna “.

Franco Di Cecilia:” io voglio sottolineare i meriti di chi organizza questi eventi, perè gente che dedica una parte del proprio tempo, non chiusa in casa, a tutelare i propri interessi, ma rivolgendosi al sociale, valorizzando le tradizioni facendo in modo, che la gente sia in qualche modo aggregata, coinvolta , e si senta, partecipe di una comunità della quale ha radici , che rappresenta la propria identità “.

Ha chiuso il dibattito Silvano Ciriello, il Priore della Confraternita San Rocco ha prima ringraziato gli organizzatori, per la manifestazione che si tiene nella sala ogni anno il 2 di ottobre, e poi, ha parlato della sua esperienza, dei nonni soprattutto della parte della consorte, per averlo reso partecipe alla vita religiosa.

Ha allietato la serata l’ Associazione Dance Revolution , che ha eseguito musica da ballo, con varie performance di balli.

La serata si è svolta, in perfetta armonia, con tutte le autorizzazioni necessarie e con la presenza all’esterno di una Ambulanza, fornita dall’ Ass. RGPT Protezione Civile ODV. E al termine, c’è stata l’esibizione gratuita dell’ Associazione Dance Revolution , che ha eseguito musica da ballo, con varie performancedei ballerini.

Carmine Martino