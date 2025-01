A Montoro, nuovi percorsi formativi per l’Istituto Superiore “Vittorio De Caprariis”

L’Istituto Superiore “Vittorio De Caprariis” amplia a Montoro, per l’anno 2025/2026 l’offerta formativa.

La Regione Campania ha preso in considerazione la proposta avanzata dalla Provincia di Avellino sulla richiesta dell’Istituto di ampliare la propria offerta formativa. Per il nuovo anno scolastico sono previsti per l’indirizzo di Tecnico Economico, oltre alle articolazioni AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) RIM (Relazioni Internazionali per il marketing) un nuovo indirizzo, nello specifico Tecnico Informatico e delle Comunicazioni, incentrato sulle discipline informatiche.

Un innovativo indirizzo di studi che permetterà ai giovani studenti di poter usufruire di un importante percorso scolastico senza doversi spostare dal proprio comune. Una opportunità non solo per chi studia, ma anche per i genitori.

Domenica 19 gennaio 2025 – ore 16,00 – presso l’Aula Magna della sede di Montoro dell’Istituto si terrà uno spettacolo teatrale, a cura della compagnia “Attori per caso” per promuovere la conoscenza della scuola.

Come sindaco – commenta Salvatore Carratù – ho fin da subito sollecitato il presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane, ed il consigliere provinciale, Antonello Cerrato, affinchè fosse sostenuta la richiesta del dirigente scolastico, Antonio Spagnuolo.